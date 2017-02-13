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Крым

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Публикации за 13.02.17

Диверсия? Неизвестные отключили тепло в многоквартирных домах в Феодосии

Диверсия? Неизвестные отключили тепло в многоквартирных домах в Феодосии

В поселке Приморский (Феодосия) неизвестные злоумышленники перекрыли подачу тепла в несколько жилых домов.

Как передает корреспондент РИА , о происшествии на аппаратном совещании в горадминистрации доложил главный инженер феодосийского филиала «Крымтеплокоммунэнерго» Василий Дикий. Рано утром в субботу поставщикам тепла поступила информация о том, что в нескольких многоквартирных домах на улице Гагарина поселка Приморский остыли батареи.

Выехавшая на место бригада выяснила, что кто-то закрыл две задвижки на теплотрассе, подающей горячую воду в жилые дома. Специалисты открыли вентили, теплоснабжение в течение часа после поступления жалобы было восстановлено, рассказала корреспонденту РИА «Новый День» пресс-секретарь горадминистрации Феодосии Виктория Иванова.

Открытого доступа к задвижкам теперь не будет: на них установлены замки и цепи. По требованию главы феодосийской администрации Станислава Крысина теплоснабжающая организация обратилась в правоохранительные органы, чтобы установить и наказать виновников.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

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