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Крым

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Публикации за 13.02.17

Ученики школы № 11 в Керчи сидят на занятиях в зимней одежде – в классах холодно

Ученики школы № 11 в Керчи сидят на занятиях в зимней одежде – в классах холодно

Керченская школа №11 осталась без отопления.

Как рассказали агентству «Новый день» родители учеников, с пятницы их дети занимаются в холодных классах. Из-за этого уроки были сокращены.

За выходные ситуация не изменилась: дети сидят на уроках в верхней одежде. Температура воздуха сегодня в городе − 3 °C мороза.

Между тем, городские чиновники заявляют, что порыв теплотрассы, обогревающей школу № 11, произошёл только в ночь на 13 февраля и обещают устранить аварию в течение сегодняшнего дня.

Уроки в экстремальных условиях для этой школы не в новинку. Отопительный сезон в учреждении начался с опозданием на две недели. Причина та же – аварийное состояние труб. Тогда тепло пришло в школу после заявлений родителей, что они не будут отпускать на своих детей на уроки «ледяных классах».

Керчь, Галия Шакирова

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