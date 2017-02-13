Большая «Едина Россия» и маленькая ЛДПР получат равные права на одном телеканале и одной радиостанции Крыма

Публикации за 13.02.17

В парламент Крыма внесен законопроект, который должен уравнять представленные в нем партии в теле- и радиоэфире. Напомним, сегодня в Госсовете Крыма представлены две партии – «Единая Россия» (70 депутатов) и ЛДПР (4 депутата).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона Республики Крым так и называется: «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственном Совете Республики Крым, при освещении их деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом». Для исполнения закона в Крыму будут определены один региональный государственный телеканал и один региональный государственный радиоканал, обязанные предоставить парламентским партиям равные возможности.

В рамках предлагаемого закона будет порядок осуществления контроля за обеспечением гарантий равенства парламентских партий при освещении их деятельности.

Напомним, кроме трех телеканалов с государственным участием («Первый крымский», «Крым-24» и «Миллет») на территории полуострова вещают несколько частных телеканалов. На них действие закона распространяться не будет.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 13.02.17

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