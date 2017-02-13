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Крым

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Публикации за 13.02.17

Муниципалитеты Крыма отказываются принимать на баланс пляжи

Муниципалитеты Крыма отказываются принимать на баланс пляжи

Муниципалитеты Крыма саботируют работу по переводу на свой баланс берегоукрепительных сооружений. С таким обвинением на заседании профильного Комитета Госсовета республики выступила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

«Причины этого нам не известны. Мы прибегали даже к тому, чтобы задействовать главу республики, который давал поручение на видеоконференции с главами муниципалитетов. Им был дан срок до 7 февраля. Но они не выдержали его и не выполнили поручение принять на своих сессиях решения о даче согласия на принятие тех берегоукрепительных сооружений, которые находятся на балансе ГАУ (ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» – прим. «НД»)», – пояснила Анюхина.

Как передает корреспондент РИА , заявление министра стало ответом на реплику депутата Госсовета Валерия Коваленко, который озвучил на заседании комитета жалобы представителей Ялты.

«В Ялтинском муниципальном совете выяснилось – выставляют на конкурс всего 10 пляжей из 120 с лишним», – рассказал депутат, добавив, что среди названых местными чиновниками причин сложившейся ситуации – «неразбериха» и передача «некадастрированных» объектов.

Однако, по словам Анюхиной, на данный момент у «Распорядительной дирекции» есть полный перечень берегоукрепительных сооружений, причем везде уже проведены кадастровые работы и есть соответствующие документы.

В свою очередь, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма Евгения Добрыня подчеркнула, что «имущество в безвозмездном пользовании», поэтому местные власти и так «могут разыгрывать любые конкурсы». Она также сообщила о том, что в парламент до сих пор не поступило ни одной заявки от муниципалитетов с запросом на передачу сооружений. По ее словам, это свидетельствует об отсутствии заинтересованности у местных властей, так как вся правовая помощь им уже была оказана.

Анна Анюхина рассказала о выборочном подходе чиновников Ялты к решению проблемы: «Ялта почему-то хочет принять объекты частично – то есть, есть интересные, а есть неинтересные. Мы говорили о том, что общегосударственная позиция Республики Крым в настоящее время такова, что забирается все имущество в границах муниципалитетов», – сообщила она.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.02.17

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