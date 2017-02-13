Муниципалитеты Крыма отказываются принимать на баланс пляжи

Публикации за 13.02.17

Муниципалитеты Крыма саботируют работу по переводу на свой баланс берегоукрепительных сооружений. С таким обвинением на заседании профильного Комитета Госсовета республики выступила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

«Причины этого нам не известны. Мы прибегали даже к тому, чтобы задействовать главу республики, который давал поручение на видеоконференции с главами муниципалитетов. Им был дан срок до 7 февраля. Но они не выдержали его и не выполнили поручение принять на своих сессиях решения о даче согласия на принятие тех берегоукрепительных сооружений, которые находятся на балансе ГАУ (ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» – прим. «НД»)», – пояснила Анюхина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление министра стало ответом на реплику депутата Госсовета Валерия Коваленко, который озвучил на заседании комитета жалобы представителей Ялты.

«В Ялтинском муниципальном совете выяснилось – выставляют на конкурс всего 10 пляжей из 120 с лишним», – рассказал депутат, добавив, что среди названых местными чиновниками причин сложившейся ситуации – «неразбериха» и передача «некадастрированных» объектов.

Однако, по словам Анюхиной, на данный момент у «Распорядительной дирекции» есть полный перечень берегоукрепительных сооружений, причем везде уже проведены кадастровые работы и есть соответствующие документы.

В свою очередь, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма Евгения Добрыня подчеркнула, что «имущество в безвозмездном пользовании», поэтому местные власти и так «могут разыгрывать любые конкурсы». Она также сообщила о том, что в парламент до сих пор не поступило ни одной заявки от муниципалитетов с запросом на передачу сооружений. По ее словам, это свидетельствует об отсутствии заинтересованности у местных властей, так как вся правовая помощь им уже была оказана.

Анна Анюхина рассказала о выборочном подходе чиновников Ялты к решению проблемы: «Ялта почему-то хочет принять объекты частично – то есть, есть интересные, а есть неинтересные. Мы говорили о том, что общегосударственная позиция Республики Крым в настоящее время такова, что забирается все имущество в границах муниципалитетов», – сообщила она.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.02.17

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