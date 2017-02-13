С барского плеча: медикам Севастополя пообещали доплаты, получить которые невозможно

Публикации за 13.02.17

В Севастополе раскритиковали постановление о начислении медикам ежемесячной региональной выплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с документом, подписанным 9 февраля ВРИО губернатора Дмитрием Овсянниковым, доплата для участковых врачей составит 5 тысяч рублей и для участковых медицинских работников – 2,5 тысячи рублей. Всего на выплату средств в городском бюджете предусмотрено 32,3 миллиона рублей.

Изначально представители городской власти и департамента здравоохранения заявили, что ежемесячная выплата положена всем терапевтам, педиатрам и среднему медицинскому персоналу, работающему на участках в амбулаторной службе. Между тем, в документе четко прописано, кто и при каких условиях сможет получать эту доплату: чтобы заработать эти деньги, медики должны, по сути, перейти на круглосуточный режим работы и заменить собой чиновников .

Так, доплата, которую отнесли к стимулирующим выплатам, оформляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору на год. Ежегодно договор нужно перезаключать.

Как сообщает «Медицинская справочная Крыма», для того, чтобы получить обещанную «премию», например, участковый терапевт должен взять на себя целый ряд дополнительных функций:

– проведение мероприятий по динамическому медицинскому наблюдению за состоянием здоровья отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг; – осуществление назначения и выписки лекарственных препаратов отдельным категориям граждан, имеющим право на получение набора социальных услуг, – организация, анализ и подведение итогов диспансеризации определенных групп населения; – проведение диспансерного наблюдения отдельных категорий прикрепленного населения: с хроническими заболеваниями, часто длительно болеющих и др.; – организация оказания неотложной медицинской помощи и прикрепленному населению; – проведение иммунизации прикрепленного населения; – проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике сахарного диабета, онкологических заболеваний, туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата; – обеспечение преемственности на различных этапах лечения прикрепленного населения; – медицинский отбор и направление (оформление справки для получения путевки и санаторно-курортной карты) на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг; – взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по вопросам определения стойкой утраты трудоспособности и реабилитации инвалидов среди прикрепленного населения.

Свой не менее внушительный перечень обязанностей уготован и для участкового педиатра, а также медсестер, пожелавших получить доплату.

При этом в документе имеется пункт, в котором говорится, что работодатель может не начислять доплату за месяцы, в которых имелись случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения медицинским работником по его вине возложенных на него дополнительным соглашением должностных обязанностей.

Эксперты «Медицинской справочной Крыма» заявляют, что многие пункты постановления выполнить просто невозможно, так как это функции чиновников, а не медиков. Например, терапевтам горздрав предлагает заняться «обеспечением преемственности на различных этапах лечения прикрепленного населения», несмотря на то, что эта обязанность закреплена за организаторами здравоохранения. В другом пункте говорится, что врач обязан проводить «организацию диспансеризации определенных групп населения», в третьем на него возложена «организация оказания неотложной медицинской помощи». Но у участкового терапевта нет и не может быть таких полномочий, заниматься этим должно учреждение, а не участковый врач.

При этом медики в городе и так работают на износ: «Мы уже давно забыли о стимулирующих выплатах, работаем почти на голом окладе, плюс надбавка за стаж идет, налоговые льготы и все. Стимулирующие платят очень редко и давно не в том объеме о котором заявляет тот же ТФОМС. Нам говорят, что не выполняем план по вакцинации детей, диспансеризации, много жалоб от родителей на очереди, отсутствие талонов на какие-либо исследования. В результат, руководство поликлиники снимает с нас эту стимуляцию, либо значительно урезает. При этом никого не интересует, что работаем мы на два, порой три участка и выполнить всю эту работу качественно просто невозможно», – цитируют в «Медицинской справочной Крыма» одного из врачей. В этих условиях даже незначительная дополнительная нагрузка невозможна.

Специалисты сошлись во мнении, что из-за множества противоречивых нюансов данную выплату медики могут попросту не увидеть: зато, правительство города и департамент здравоохранения смогут отрапортовать об очередном повышении зарплат медработников.

Севастополь, Анастасия Зук

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