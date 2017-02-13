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Крым

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Публикации за 13.02.17

Леса Крыма спасут от застройки

Леса Крыма спасут от застройки

Леса Крыма намерены перевести в лесной фонд России.

Как передает корреспондент РИА , Комитет Госсовета по имущественным и земельным отношениям согласовал соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменение в действующий закон Крыма.

Таким образом, лесное хозяйство Крыма наконец-то будет избавлено от противоречий межу российским и крымским законодательством. Так как еще в 2014 году депутаты республики отнесли леса полуострова к госсобственности Крыма, хотя должны были включить в состав госфонда России.

«Внесение изменений обуславливается еще и тем, что возникают проблемы с освоением субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных нам полномочий. Поскольку финансируются мероприятия в сфере лесного хозяйства на землях лесного фонда, а согласно нашего закона эти земельные участки отнесены к землям регионального значения», – пояснил начальник управления правового обеспечения Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владислав Домрачев.

О необходимости перевода лесов Крыма в федеральную собственность не раз говорили и руководители профильных российских ведомств. Одной из причин включения лесов полуострова в лесной фонд России является намерение усилить контроль за данными территориями и снизить возможность их застройки – капстроительство на территориях лесного госфонда категорически запрещено.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.02.17

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