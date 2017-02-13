Крымских чиновников предупредили: кое-где коррупционеров выбрасывают из вертолета

Публикации за 13.02.17

35 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц Крыма в течение года по материалам Комитета по противодействию коррупции РК. По одному уже вынесено судебное решение: чиновнику придется возместить более 2 млн рублей нанесенного ущерба. Об этом сообщил руководитель комитета Александр Акшатин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо прочего комитет проверяет сведения, предоставленные кандидатами на замещение должностей госслужбы. 13% претендентов упустили свой шанс стать госчиновниками, так как забыли или постеснялись указать в своих резюме, биографиях и декларациях полные и достоверные данные.

10 уже действующих чиновников попались на совмещении должностей в органах власти и коммерческих структурах. «Когда вопросы связаны с конфликтом интересов, подходить нужно жёстко», – прокомментировал ситуацию глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что это касается не только совмещения должностей, но и пристраивания родственников в собственное ведомство, а также наличия бизнеса, связанного с узкой специализацией конкретного министерства, в котором работает один из членов семьи.

«Разъяснительная работа должна настраивать людей на то, что закон в стране необходимо соблюдать, – заявил Сергей Аксенов. – Читал часть выступления президента Филиппин, который сказал, что он одного коррупционера выбросил из вертолета. Способ действенный, наверное, но для нас он не применим. Хотя эффективны способы те, которые дают результат. В нынешней ситуации надо соблюдать федеральный закон. При этом, с точки зрения выставления претензий, надо быть очень аккуратным, нельзя голословно всех подряд обвинять и говорить, что все коррупционеры. Большинство государственных служащих честно выполняют все поставленные задачи. А тех, кто не бросил дурным делом заниматься, предупреждаем. Как в Филиппинах, не дойдем, но действенные способы борьбы найдем».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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