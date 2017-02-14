Нечистое море: чиновники признали, что 25% стоков Севастополя не очищаются

Публикации за 14.02.17

Чиновники Севастополя признались, что четверть городских сточных вод сливается в море без предварительной очистки.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов заявил на совещании в правительстве города, что «Водоканал» предоставил горожанам водоснабжение в объеме 28 миллионов кубометров. При этом очистку прошли только 21 миллион кубометров стоков.

«Соответственно, практически 7 миллионов кубометров были сброшены неочищенными», – сообщил чиновник.

Эксперты, в свою очередь, говорят о 20 миллионах кубометрах, которые ежегодно сливаются в Чёрное море в прибрежной полосе – рядом с пляжами и местами отдыха – без очистки. Только Балаклава ежедневно сбрасывает 9 тысяч кубометров нечистот.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 14.02.17

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