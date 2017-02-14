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Крым

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Публикации за 14.02.17

Феодосиец подозревается в убийстве собственной матери

Феодосиец подозревается в убийстве собственной матери

Следователи подозревают жителя Феодосии в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», сотрудники следственного отдела по городу Феодосия Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство в отношении 26-летнего феодосийца.

По версии следствия, 12 февраля 2017 года мужчина дома распивал спиртные напитки со своей матерью, поссорился с ней и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений она скончалась.

Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина вынес тело из квартиры и спрятал за металлическим гаражом, расположенным во дворе дома.

Подозреваемый был оперативно задержан. В ближайшее время ему будет выбрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 14.02.17

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