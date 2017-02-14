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Крым

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Публикации за 14.02.17

Крымские призывники не будут служить на боевых кораблях и подводных лодках

Крымские призывники не будут служить на боевых кораблях и подводных лодках

Весной текущего года в ряды Вооруженных сил России отправятся 2 тысячи крымчан. Этот на треть больше, чем в рамках осеннего призыва.

Как передает корреспондент РИА , большинство новобранцев будут служить на полуострове, только каждого десятого отправят служить в воинские части материковой России, где солдаты освоят специальности, которых нет в Крыму.

Отметим, что военнослужащие по призыву больше не смогут служить на боевых кораблях и подводных лодках военно-морского флота. Нововведение начнет действовать как раз с весенней призывной кампании 2017 года. Срочники отныне будут проходить службу только в сухопутных воинских частях. При этом эксперты отмечают, что данное решение снизит у будущих призывников популярность военной службы.

Как сообщал , осенью на службу в Вооруженные Силы РФ призвали 1,5 тысячи жителей Крыма. Предполагалось, что начиная с призыва весной 2017 года, крымчан будут направлять в другие регионы Российской Федерации.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.02.17

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