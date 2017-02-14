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Крым

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Публикации за 14.02.17

Крым завалит снегом

Крым завалит снегом

В Крыму продлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА , 15 февраля на полуострове ожидаются сложные погодные условия: очень сильный снег и метель, а на дорогах будет гололедица. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 20-25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Отметим, что из-за непогоды затруднено движение Керченской паромной переправы – лед сковал море. В связи, с чем «Морской дирекции» просят водителей воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий.

Как сообщал , по предварительному прогнозу синоптиков, на полуострове потеплеет в начале следующей недели: на смену арктическому воздуху придет теплый атлантический циклон, который принесет потепление до +10 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.02.17

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