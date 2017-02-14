Крым сэкономил на госзакупках 850 млн рублей

Публикации за 14.02.17

850 млн рублей сэкономили в Крыму за счет проведения конкурсных закупок для государственных и муниципальных нужд. Это 17% от общей суммы заключенных контрактов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в 2016 году в Крыму было проведено более 800 торгов по федеральному закону №44-ФЗ на общую сумму 6 млрд рублей. Еще 622 процедуры были организованы по региональному порядку. Начальная максимальная цена совокупно превысила 7 млрд рублей. Сэкономить удалось около 4%, сообщил председатель комитета конкурентной политики РК Артём Зильберварг.

В текущем году все закупки должны проводиться по федеральной схеме (ФЗ-44). Большинство торгов должно быть организовано до 1 мая.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.02.17

Крым завалит снегом. / Экс-депутат Госдумы РФ: Крым мог бы стать и частью Америки. За подобные заявления могут пожаловать и губернаторское кресло. / Крымские призывники не будут служить на боевых кораблях и подводных лодках. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»