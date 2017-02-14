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Крым

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Публикации за 14.02.17

Крым сэкономил на госзакупках 850 млн рублей

Крым сэкономил на госзакупках 850 млн рублей

850 млн рублей сэкономили в Крыму за счет проведения конкурсных закупок для государственных и муниципальных нужд. Это 17% от общей суммы заключенных контрактов.

Как передает корреспондент РИА , всего в 2016 году в Крыму было проведено более 800 торгов по федеральному закону №44-ФЗ на общую сумму 6 млрд рублей. Еще 622 процедуры были организованы по региональному порядку. Начальная максимальная цена совокупно превысила 7 млрд рублей. Сэкономить удалось около 4%, сообщил председатель комитета конкурентной политики РК Артём Зильберварг.

В текущем году все закупки должны проводиться по федеральной схеме (ФЗ-44). Большинство торгов должно быть организовано до 1 мая.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.02.17

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