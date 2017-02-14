Аудиторы обнаружили многомиллионные нарушения чиновников Севастополя во время «блэкаута»

Публикации за 14.02.17

Чиновники Севастополя допустили многомиллионные финансовые нарушения во время борьбы с последствиями блэкаута.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Контрольно-счетной палаты города не смогли найти подтверждения эффективному использованию части средств Резервного фонда.

«Не подтверждено целевое расходование бюджетных средств на приобретение более одного миллиона литров топлива, общей стоимостью 47 млн 200 тыс. рублей, или 41 процент от общего объема приобретенного для ликвидации ЧС топлива», – приводит «Regnum» слова главы ведомства Юлии Кокаревой.

Как утверждает Кокарева, департаментами и управлениями правительства Севастополя, ответственными за мероприятия по ликвидации последствий ЧС допускались и другие нарушения. К примеру, не был соблюден порядок распоряжения госимуществом стоимостью 118,5 млн рублей, при отсутствии договоров в том числе были списаны товарно-материальные запасы на 114,067 млн рублей.

По словам руководителя КСП Севастополя, одной из причин допущенных нарушений является несовершенство документов, регламентирующих использование средств Резервного фонда правительства.

Напомним, в ноябре 2015 года экстремисты подорвали в Херсонской области опоры ЛЭП, из-за чего была прекращена подача электроэнергии в Крым из Украины. На полуострове ввели режим ЧС, который был отменен лишь в мае 2016 года.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.02.17

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