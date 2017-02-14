Из-за изношенности сетей Феодосия теряет до 50% воды

Публикации за 14.02.17

До конечного потребителя в Феодосии доходит лишь половина воды. Остальной объём утекает в никуда из-за многочисленных аварий и после процесса очистки.

Как рассказал агентству «Новый День» глава феодосийского подразделения госпредприятия «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш, общие потери, включая производственные, технические и коммерческие составляют 45% – 50%.

«В сутки от 45 до 50 тыс кубометров откачивается из водохранилищ в муниципалитет. Если мы за месяц поднимаем до 1,2 млн кубометров, то реализация составляет до 400 тысяч кубометров. Основные потери происходят при водоочистке, плюс потери на Судакском и Фронтовом водоводах из-за порывов», – сообщил Чимпоеш.

По словам директора феодосийского филиала, изношенность коммуникаций составляет 90%. Только за минувшие 3 дня было устранено 10 порывов труб.

«Согласно производственной программе, утверждённой крымским госкомитетом по ценам в прошлом году, до конца 2017-го года в Большой Феодосии, включающей, помимо самого города, еще и посёлки Коктебель и Приморский, будет заменено 3 км труб. В плане также ремонт и замена коммуникаций на 30 улицах. В прошлом году работы провели на 14 из них. На данный момент работа продолжается. Однако ее усложняют погодные условия», – рассказал Андрей Чимпоеш.

После окончания всех работ потери на водоводах должны существенно сократиться.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 14.02.17

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