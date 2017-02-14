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Крым

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Публикации за 14.02.17

В Нижнегорском районе Крыма единственная музыкальная школа работает без лицензии

В Нижнегорском районе Крыма единственная музыкальная школа работает без лицензии

Единственная школа искусств Нижнегорского района Крыма с сентября работает без лицензии.

Как передает корреспондент РИА , здание учебного учреждения, которому более 30 лет, нуждается в срочном ремонте: школа отапливается элекрокотлом, а деревянные окна, с огромными щелями, не позволяют сохранить тепло. Из-за ряда нарушений при переходе в российское законодательное поле, школа не смогла получить лицензию на обучение детей.

«Те нарушения, из-за которых у нас отсутствует лицензия, можно устранить только путем капитального ремонта. До начала следующего учебного года нам нужно заменить линолеум, крышу обработать, пожарную сигнализацию установить», – сообщили РИА в местном отделе культуры. И добавили, что за время существования школы делался лишь косметический ремонт. Например, еще при Украине в учреждении был отремонтирован только актовый зал, так как там находился избирательный участок.

В настоящее время разработан план реконструкции: для проведения ремонта необходимо 17 миллионов рублей. Министерству культуры Крыма рекомендовано включить Нижнегорскую музыкальную школу и другие объекты культурного наследия, находящиеся на территории района, в инвестиционную программу.

Отметим, что на сегодняшний день в школе бесплатно обучаются порядка 150 детей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.02.17

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