В Севастополе с каждым годом становится все больше детей-инвалидов

Публикации за 14.02.17

В Севастополе отметили новую негативную тенденцию: в городе ежегодно увеличивается количество детей-инвалидов.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской, показатель роста составляет 15% с перспективой увеличения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего, по данным на 1 января 2017 года, в Севастополе проживает 1 291 ребенок-инвалид. Кроме того, в городе насчитали 4 252 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, задержку психического развития и малые затухающие формы туберкулеза.

Напомним, проблема увеличения инвалидности среди детей актуальна в целом для России. По информации руководителя министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, озвученной в марте 2016 года, «если три года назад в России было 570 тысяч детей-инвалидов, сейчас их уже более 600 тысяч человек». В 2015 году увеличение числа детей-инвалидов в стране за период в пять лет оценили в 10%.

По словам Песчанской, которые приводит «Forpost», омбудсмен России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу создания в Севастополе речевого центра для детей с пониженным слухом, который поспособствует их адаптации.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.02.17

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