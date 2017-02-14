Минус два: недостроенные «Буревестники» продадут Индии

Публикации за 14.02.17

Индия всё-таки купит у России два фрегата проекта 11356 «Буревестник».

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», на калининградском заводе «Янтарь» достроят для Индии, крупнейшего покупателя российского оружия, два фрегата проекта 11356. По итогам прошлого года индийский портфель заказов вырос до 4 миллиардов долларов. Соглашение о передачи «Буревестников» было подписано ещё октябре прошлого года после встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Однако впоследствии у сторон возник спор о цене.

Ранее фрегаты предназначались для Черноморского флота, у которого уже есть два корабля подобного класса, а третий в настоящее время проходит государственные испытания.

Однако их строительство было приостановлено из-за срыва уже оплаченного контракта по вине Украины, которая должна была поставить газотурбинные энергетические установки.

В России разработали замену этим двигателям. Тем не менее, дальнейшая реализация проекта была приостановлена. Изначально, подразумевалось строительство ещё трёх кораблей для Балтийского флота.

В настоящее время на заводе «Янтарь» в разной стадии готовности находятся четвёртый и пятый корпуса фрегатов – «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Министр обороны Индии Маонхар Паррикар, заявил, что его страна самостоятельно приобретёт и установит необходимые двигатели для «Буревестников».

Сторожевые корабли проекта 11356 «Буревестник» предназначены для ведения боевых действий в океанских и морских районах самостоятель­но и в составе соединения кораблей в качестве эскортного корабля. Боевые возможности корабля позволяют вести поиск и уничтожение подводных лодок противника, осуществлять противокорабельную, противовоздушную и противолодочную оборону боевых кораблей и судов в море, поддерживать боевые действия сухопутных войск и обеспечивать высадку морских десантов.

У Индии уже есть три корабля этого класса, построенных в России, – Talwar, Trishul, Tabar.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 14.02.17

В Севастополе с каждым годом становится все больше детей-инвалидов. / В трех селах Крыма сняли карантин по АЧС, в одном ввели. / В Нижнегорском районе Крыма единственная музыкальная школа работает без лицензии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»