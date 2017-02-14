В Крыму ужесточили проверку документов, заверенных украинскими нотариусами

Публикации за 14.02.17

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма ужесточил проверку подлинности нотариально заверенных подписей руководителей юридических лиц и доверенностей, выданных на Украине. Об этом заявил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов. Соответствующее распоряжение передано во все территориальные подразделения ведомства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госрегистра, в последнее время участились случаи использования документов юридических лиц с поддельными подписями. Прежде всего, речь идёт о нотариальных доверенностях.

«В связи с поручением главы РК Сергея Аксёнова теперь результаты правовой экспертизы соответствующих пакетов документов попадают под особый контроль руководства комитета. Заведующим регистрационного блока, территориальных управлений и отделов Госкомрегистра разъяснен порядок проведения проверки документов на предмет их достоверности. Анализом будет заниматься курирующий заместитель председателя комитета Татьяна Вяткина и Управление методического обеспечения, мониторинга и связей с общественностью центрального аппарата, которому теротделы должны будут еженедельно предоставлять соответствующую информацию», – рассказал глава ведомства Александр Спиридонов и подчеркнул, что при правовой экспертизе в случае предоставления заявителем нотариально заверенной доверенности, выданной на территории Украины, регистраторам необходимо обеспечить проверку сведений с помощью официальных электронных баз данных.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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