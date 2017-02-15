Керченская паромная переправа приостановила работу – дрейфующие льды

Публикации за 15.02.17

Керченская паромная переправа приостановила работу в связи с погодными условиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «Морская дирекция», 15 февраля в Керченском проливе скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, на море сильное волнение (6-7 баллов), ситуация осложняется дрейфом льдов из Азовского моря и образованием ледовых торосов.

В последние дни на переправе работают только судна ледового класса – их всего три. В Морской дирекции не исключают, что движение через пролив может быт остановлено полностью.

Согласно последним данным, в порту Кавказ переправы ожидают 648 грузовых, 76 легковых автомобилей и 2 автобуса, в порту Керчь – 255 грузовиков, 20 легковушек и 8 автобусов.

Керчь, Артем Рокотов

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