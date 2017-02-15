В Крыму непогода устроила очередной «конец» света

Публикации за 15.02.17

В Крыму из-за разгулявшейся непогоды обесточены 8 населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложные погодные условия сказались на энергообеспечении жителей Красногвардейского, Симферопольского, Ленинского, Черноморского, Бахчисарайского и Первомайского районов Крыма. Причиной массовых аварий стали сильные порывы ветра, гололедообразование, вызвавшие пляску и обрывы вязок проводов, а также обледенение оборудования. Между тем, сегодня в Крыму не распогодится, а только ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий: на полуостров обрушится снегопад и сильный ветер до 25 метров в секунду.

«Вследствие штормовой погоды возможно возникновение аварийных повреждений линий электропередачи», – предупреждают в пресс-службе «Крымэнерго».

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе в Крыму непогода обесточила почти полсотни населенных пунктов. Тогда без света остались более 9 тысяч жителей полуострова.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.02.17

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