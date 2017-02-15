«Золотое» тепло: коммунальщики признали тарифы на тепло в Керчи самыми высокими в Крыму

Публикации за 15.02.17

Камыш-Бурунская ТЭЦ в Керчи установила самые высокие тарифы на теплоснабжение в Крыму.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», ситуация с тарифами на теплоснабжение, которая сложилась в Керчи, накалилась до предела. За январь керчанам пришли счета, равные трети их зарплаты и половине пенсии. Средняя цена 75 рублей за кв. метр. В самой «дорогой» «платёжке» значится 98,46 рублей за кв. м или 6,5 тысяч рублей за трёхкомнатную квартиру.

«Почему так дорого, газ ведь у нас 3 рубля 92 копейки, неужели на отопление одной квартиры тратится более 10 кубов газа?» – недоумевают горожане.

Напомним, по данным Росстата, в 2016 году средняя зарплата на полуострове составила 24 тысячи 200 рублей, однако на деле у большинства крымчан она составляет 10-15 тысяч рублей.

Накануне инициативные горожане встретились с городскими чиновниками, представителями Симферополя и главой Камыш-Бурунской ТЭЦ Сергеем Бродским, которые признались в том, что тариф для Керчи в Крыму – самый дорогой.

В настоящее время он составляет 2 779,16 рублей за Гкал. А уже со следующего полугодия вырастет до 3 196 рублей, отмечает KERCH.COM.RU. Для сравнения: тариф «Крымтеплокоммунэнерго» – 1 902,82 рубля за Гкал, в следующем полугодии – 1 932,99 рублей. Коммунальщики предлагают модернизацию местной ТЭЦ, после которой тариф, якобы, снизится. Местные общественники, в свою очередь, собираются добиваться государственных субсидий для погашения части стоимости теплоснабжения для горожан.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 15.02.17

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