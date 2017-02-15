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Крым

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Публикации за 15.02.17

В многоэтажке под Симферополем прогремел взрыв, есть жертвы

В многоэтажке под Симферополем прогремел взрыв, есть жертвы

В поселке ГРЭС под Симферополем произошел взрыв.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел около 10 часов утра в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате ЧП пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте, еще двое мужчин, находившихся в квартире, доставлены в больницу с ожогами.

На месте работают специалисты-взрывотехники, которые выясняют причину происшествия. По предварительной информации ГУП РК «Крымгазсети» нарушений правил эксплуатации бытовых газовых приборов или утечки газа не выявлено.

«По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СК Крыма.

Отметим, вследствие хлопка в квартире выбило окна, однако других повреждений и разрушений конструктивных элементов жилого дома не выявлено. Эвакуации жильцов многоэтажного дома не осуществлялась.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.02.17

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