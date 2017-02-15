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Крым

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Публикации за 15.02.17

Крымчане поиграют в войну на Крайнем Севере

Крымчане поиграют в войну на Крайнем Севере

С 19 по 28 февраля в разных районах Крыма пройдёт исторический квест «1941. Заполярье», организованный всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы».

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», сегодня открылась регистрация для участия во всероссийской интерактивной игре, посвящённой событиям 1941 года, когда немецкое командование поставило задачу захватить Мурманск и весь Кольский полуостров. Участником может стать любой желающий не младше 14 лет.

По легенде квеста команды участников – боевые спецгруппы должны обеспечить провал планов гитлеровцев, используя знания по истории Великой Отечественной войны, ловкость и умение работать в команде.

Как сообщает пресс-служба движения «Волонтеры Победы», сценарий игры основан на воспоминаниях ветеранов и исторических фактах.

Как рассказала агентству «Новый День» куратор направления квесты и акции регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Республике Крым Екатерина Заляева, крымские школьники и студенты очень активно участвуют в таких акциях, а вот взрослых людей мало.

«Самый масштабный квест будет в Советском районе (19 февраля – прим. НД), куда съедутся ребята со всего Крыма и ближайших районов. Сейчас подали заявки более 20 команд. В других муниципалитетах в среднем по 6 команд планируется», – сообщила активист движения.

По её словам, несмотря на название игры «1941. Заполярье», имитировать условия Крайнего Севера организаторы не собираются. «Задача – погрузить ребят в те события, используя воспоминания ветеранов», – отметила Екатерина Заляева.

Симферополь, Галия Шакирова

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