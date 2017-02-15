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Публикации за 15.02.17

В Севастополе коммунальщики оставили жителей Любимовки без автобусного сообщения / Перевозчик грозится больше не выходить на маршрут

В Севастополе коммунальщики оставили жителей Любимовки без автобусного сообщения Перевозчик грозится больше не выходить на маршрут

В Севастополе из-за халатности коммунальщиков закрываются автобусные маршруты. Жертвами гололеда стали жители Любимовки.

Как передает корреспондент РИА , поселок Любимовка с площадью Захарова связывал №52 маршрут, на этой линии работал единственный перевозчик. Между тем, сегодня он заявил, что более не намерен выходить на маршрут: виной тому стала халатность коммунальных служб, которые обходят стороной данный маршрут и попросту не посыпают дорогу, ведущую в поселок. По словам владельца ИП, он неоднократно обращался в городское управление транспорта с просьбами повлиять на дорожников, однако жалобы результатов не дали.

«Пусть город выделяет государственного перевозчика, и он обслуживает маршрут. Предприятие на данной линии больше работать не будет», – цитирует «Искра» перевозчика.

Пока ситуация с автобусным сообщением не решится жителям Любимовки придется идти пешком на остановку в соседний населенный пункт. В управлении транспорта комментировать данную ситуацию не спешат, а на ситуации решили подзаработать таксисты: стоимость поездки от Любимовки до города уже подорожала вдвое.

Отметим, что в январе в результате «игнора» дорожников и из-за гололеда автобус № 52 уже оказывался в кювете.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.02.17

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