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Крым

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Публикации за 15.02.17

В Ялте сын-шизофреник зверски убил мать

В Ялте сын-шизофреник зверски убил мать

Прокуратура Ялты направляет в суд дело 36-летнего жителя города, зверски убившего свою 65-летнюю мать.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», обвиняемый в сентябре прошлого года поссорился со своей матерью. В ходе конфликта он нанёс ей 17 ударов ножом в разные части тела и 7 раз ударил по лицу «твёрдым тупым предметом», а после расчленил и спрятал тело.

В ходе психиатрической экспертизы установлено, что убийца страдает хронической шизофренией.

Городская прокуратура будет настаивать на принудительном лечении преступника в специализированном учреждении.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 15.02.17

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