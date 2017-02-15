В Крыму апробируют новую схему управления в ЖКХ, чиновники подозревают мошенничество

Публикации за 15.02.17

Управляющая компания-двойник из Черноморского поставила в тупик общественную комиссию при МинЖКХ республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно после обсуждения комиссия выдает лицензию тем компаниям, которые сдали необходимый пакет документов.

Однако на этот раз у лицензионной комиссии вызвали удивление название и адрес свежего претендента. Дело в том, что управляющая компания «Новое поколение» в Черноморском уже существует, имеет лицензию и 67 домов в управлении.

Новое же «Новое поколение» зарегистрировано по тому же адресу, среди его учредителей тоже есть человек по фамилии Антипенко: только в «старой» – Сергей Иванович, а в «новой» – Александр Сергеевич.

Директор компании, присутствовавший на заседании лицензионной комиссии, логику событий пояснить не сумел, говорил только, что «это другая компания».

Члены комиссии заподозрили подвох: с такой «схемой» в Крыму еще не сталкивались. И высказали несколько предположений, что может означать странная история с «двойником».

Одни решили, что это рейдерский захват, и если дома перейдут под управление новой компании, то жильцы даже не заметят.

Заподозрили и более тривиальный вариант: жильцам выставят счета за услуги, те несколько раз заплатят, пока заметят, что «изменился» номер счета, а получатели платежей просто скроются с деньгами.

Не исключили также, что старая фирма имеет какие-то долги или штрафы, о которых пока не хочет объявлять, поэтому передаст дома под управление новой компании, а потом обанкротится с минимальными потерями.

Пока лицензионная комиссия взяла паузу, так как у нее еще есть неделя, чтобы разобраться в происходящем – комиссия имеет право сослаться на статью 14.6 Федерального закона ФЗ-135 «О защите конкуренции». Там сказано: «Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации».

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 15.02.17

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