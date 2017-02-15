Экс-главе Керчи, «погоревшему» на взятке, могут предъявить другие обвинения

Публикации за 15.02.17

Крымские следователи готовятся поставить точку в деле бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не исключено что обвинения со стороны правоохранителей пополнятся – экс-чиновника проверяют на причастность к другим преступлениям.

«В ходе следствия проверяется версии о возможных других преступных эпизодах. На сегодня дело в стадии завершения», – сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Михаил Назаров.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Писарев был задержан сотрудниками ФСБ в июне 2016 года. По версии следствия, будучи главой администрации он получил взятку в 50 тысяч долларов за содействие в заключении договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

Также подходит к концу и расследование дела руководителей ОПГ «Башмаки» Николая Кожухаря и Александра Данильченко. По словам Назарова, позиция Следкома заключается в том, что вина членов ОПГ полностью доказана.

«Им предъявлено обвинение. Дело находится на завершающей стадии. Полагаю, что дело в течение месяца, в крайнем случае, двух, будет передано в суд», – подытожил глава ведомства.

Напомним, ОПГ «Башмаки» образовалась в Крыму в 90-х годах. Считается, что задержанные в 2016 году Данильченко и Кожухарь возглавили группировку после совершенного в 1994 году киллерами убийства Виктора Башмакова – создателя «Башмаков». Главарям вменяют бандитизм и убийства организованной группой.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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