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Крым

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Публикации за 15.02.17

Виноваты все, но никто не «сядет»: ответственные за гибель шести человек в Симферополе избежали тюрьмы

Виноваты все, но никто не «сядет»: ответственные за гибель шести человек в Симферополе избежали тюрьмы

В резонансном деле с обвалом грунта на объездной трассе в Симферополе, который привел к гибели шести человек, поставили окончательную точку.

Как передает корреспондент РИА , виновными в инциденте признаны четыре человека: трое из них амнистированы, четвертый – умер. Об заявил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Михаил Назаров.

По его словам, хоть виновные и были амнистированы, однако это вовсе не означает, что они были реабилитированы. Назаров указал, что виновными были признаны лица «начиная от директора – и руководитель, и непосредственно физические лица, которые занимались строительством и проектированием».

«Была установлена виновность в совершении преступлений, предусмотренных статьей 109 и статьей 118. Квалификация такая, потому что действия по строительству переезда были совершены еще при бытности Крыма в Украине. Соответственно, должностные лица Украины не могут быть признаны должностными лицами по российскому законодательству», – пояснил Назаров. Он также назвал дело «сложным», в рамках которого были проведены уникальные экспертизы.

Напомним, ЧП произошло в сентябре 2014 года. Из-за провала дорожного полотна в образовавшуюся яму провалился легковой автомобиль – погибли четверо взрослых и двое детей. Обвинения выдвигались в отношении директора, главного инженера и мастера участка «Бахчисарайское ДСУ». Однако по их ходатайствам и в связи с амнистией к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне уголовное преследование было прекращено.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.02.17

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