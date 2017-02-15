В Крыму следователи раскрыли убийство 22-летней давности

Публикации за 15.02.17

Сотрудникам управления Следкома по Крыму удалось раскрыть преступление 22-летней давности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оно стало самым старым по сроку давности для правоохранителей из всех раскрытых ими за все время существования ведомства в республике.

«Убийство было совершено в районе кладбища Абдал. Оно отнесено к категории бытовых, там конфликт лиц без определенного места жительства. В этом сложность и была», – пояснил на руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Михаил Назаров.

По его словам, следователи провели большую работу, и в конце концов суд согласился с выводами правоохранителей о доказанности преступления.

Всего по состоянию на 2014 год сотрудникам Следкома по Крыму предстояло раскрыть 980 убийств по делам, возбужденным еще в украинский период. В 2015 из них было раскрыто всего 26, в 2016 еще меньше – 14. По информации Назарова, остаются нераскрытыми и резонансные дела с убийствами крымских мэров. Среди них – расстрел главы поссовета Симеиза Кирилла Костенко и смерть главы Феодосии Александра Бартенева, произошедшие еще в 2013 году.

Другим интересным случаем в практике управления Следкома по Крыму стало вычисление вора-«домушника», который обчистил более двадцати квартир: как утверждает Назаров, крымские следователи стали одними из первых в практике российской криминалистики, кто смог доказать причастность вора к кражам по отпечатку ушной раковины.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.02.17

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