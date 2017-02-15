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Крым

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Публикации за 15.02.17

В Симферополе обязали маршрутчиков работать до позднего вечера / Ленивых будут наказывать

В Симферополе обязали маршрутчиков работать до позднего вечера Ленивых будут наказывать

Администрация Симферополя подписала договор с транспортными компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки по 25 маршрутам: перевозчики взяли обязательство работать до 23:00. проводится мониторинг работы перевозчиков в позднее время суток.

Как передает корреспондент РИА , при сокращении пассажиропотока на маршруте должно оставаться не менее 30% подвижного состава. «Со вчерашнего дня администрация Симферополя проводит мониторинг работы перевозчиков и еженедельно по итогам полученных данных, будет проводиться претензионная работа в части выполнения взятых обязательств», – сообщил заместитель министра транспорта Крыма Александр Рыбак. Он также добавил, что в настоящее время подготовлен проект закона об определении административной ответственности автоперевозчиков и водителей автобусов за нарушение принятых на себя обязательств: отклонение от схемы маршрута и несоблюдение расписания движения транспортного средства.

Напомним, администрация крымской столицы долгое время не могла предоставить план по оптимизации работы общественного транспорта по вечерам. В результате, в начале февраля горожане завалили всевозможные инстанции жалобами: после 20:00 передвигаться по городу на общественном транспорте невозможно – его просто нет.

Как сообщал , по остальным 25 городским маршрутам конкурс на осуществление перевозок состоится 6 марта. Планируется, что данные перевозчики будут работать по нерегулируемому тарифу. Нововведение может ударить по карманам жителей столицы, так как за счет плавающего тарифа, перевозчики смогут увеличить стоимость проезда с 13 до 16 рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.02.17

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