Тихую бухту в Крыму закроют для автотуристов: до моря и пешком не далеко

Публикации за 15.02.17

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма выставит на конкурс благоустройство побережья Тихой бухты под Коктебелем. Проход на территорию обещают оставить свободным, но на въезде восстановят шлагбаум, за который проезд на личном транспорте будет запрещен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алла Архангельская посетовала, что туристы жалуются на горы мусора в Тихой бухте, но после отдыха за собой не убирают.

«Почему-то туристы любят отдыхать в чистоте и порядке, но не приучены убирать после себя, – отметила она. – Гора мусора скапливается и с каждым сезоном прогрессирует».

То, что ежегодно в Тихой бухте взимали плату под предлогом расходов на вывоз мусора и обслуживание биотуалетов, замминистра не вспомнила. Однако для организации мест стоянки палаток, вывоза отходов, туалетов и душевых минприроды выставит на конкурс благоустройство мест отдыха в бухте. Отдельно будет организована транспортная доставка к местам отдыха, поскольку въезд на территорию бухты будет запрещен.

«Проезд на территорию запрещен, проход остается бесплатным и свободным, – пояснила замминистра. – В первую очередь, это особо охраняемая природная территория, а не место отдыха. И из-за стихийного скопления машин все вытаптывается и уничтожается».

Проезд в бухту перегородит шлагбаум, а землю вокруг вспашут. Дежурить у шлагбаума будут сотрудники ГАУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым», в чьем ведении находится ландшафтный парк. Это, по мнению замминистра, позволит усилить контроль за соблюдением «пешеходного режима».

«От шлагбаума нужно запустить маршрутки, с остановкой и расписанием движения, чтобы туристы не ждали несколько часов, пока не наберется салон», – считает Архангельская.

Кроме того, ГАУ будет контролировать выполнение коммерсантами обязательств по благоустройству территории бухты, своевременной уборке и вывозу мусора. В случае невыполнения условий, управление особо охраняемыми природными территориями имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Сколько будут стоить услуги «дикого» отдыха в Тихой бухте, в минприроды не знают. Тем более что вопрос организации парковки перед въездом в бухту для автотуристов остается отрытым. На территории ландшафтного парка обустроить площадку для стоянки личного транспорта нельзя по закону, а за границами земли находятся в ведении администрации Коктебеля.

«Плата будет устанавливаться предпринимателем по согласованию с ГАУ, – уточнила Архангельская. – Но если предприниматель установит несоразмерную плату, то никто там отдыхать не будет».

Напомним, в прошлом году в разгар курортного сезона за проход на территорию Тихой бухты стали взимать по 70 руб для компенсации затрат на благоустройство мест массового туристического отдыха, включая сбор и вывоз мусора, охрану территории, обслуживание биотуалетов. Ежедневно на эти цели подведомственное минприроды управление списывало по 7 тыс руб. Фактически в бухте был установлен один мусорный контейнер и два биотуалета.

Ранее минприроды пыталось найти управляющую компанию для сбора в Тихой бухте средств за стоянку автомобилей в специально отведенных местах (100 рублей в сутки), за установку палатки (от 90 до 150 рублей в сутки) и за пребывание людей на отдыхе более суток (90 рублей с человека в сутки).

Симферополь, Глеб Заскоков

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