Нашли альтернативу: учёные придумали, как спасти речку Коккозку

Публикации за 15.02.17

Учёные нашли способ, как обеспечить Севастополь пресной водой.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», специалисты Морского гидрофизического института РАН предлагают создать резервное водохранилище в Камышловском овраге. По мнению учёных, оно полностью решит проблему обеспечения населения Севастополя пресной водой, а также избавит от необходимости изменять русло речки Коккозки.

В проекте института фигурируют реки Чёрная, Бельбек и Кача. Ежегодно они выносят в море пресную воду, объём которой способен трижды заполнить Чернореченское водохранилище и уж тем более покрыть дефицит пресной воды в городе, который с мая по октябрь в засушливые годы составляет 15-30 миллионов кубометров. Кроме того, во время паводков затапливается долина реки Бельбек, что наносит ущерб организациям и жителям района.

По словам заместителя директора Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Антона Георга-Копулоса, сооружение наливного резервного водохранилища на реке Бельбек в Камышловском овраге и Севастополь обеспечит водой, и решит проблему подтопления в долине реки Бельбек и в посёлке Любимовка.

«Овраг длиной около одного километра расположен в двух километрах восточнее села Фруктовое и в шести километрах от моря. При этом поверхность земли возвышается на 24 метра над уровнем моря, образуя крутые склоны, из-за чего площадь зеркала водохранилища сравнительно невелика. Это означает, что потеря воды при испарении будет небольшой», – цитирует специалиста интернет-портал ForPost.

Свой проект ещё в сентябре прошлого года учёные направили на рассмотрение врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову, который перенаправил его департамент экономики регионального правительства. Реакции пока нет.

Напомним, что проект переброски воды из реки Коккозки вызвал бурю возмущения у жителей Бахчисарайского района, для которых речка является единственным источником пресной воды, а так же у экологов, полагающих, что изменение русла Коккозки приведёт к экологической катастрофе.

Крымчане собрали несколько тысяч подписей и неоднократно обращались к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой не допустить реализации этого проекта. Однако власти Севастополя не торопятся с ним попрощаться. В настоящее время проект проходит общественную экологическую экспертизу.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 15.02.17

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