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Публикации за 15.02.17

Украине грозит блэкаут, введено чрезвычайное положение

Украине грозит блэкаут, введено чрезвычайное положение

На Украине введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Соответствующее решение принял сегодня кабинет министров.

Как передает корреспондент РИА , причина введения режима ЧП – дефицит угля антрацитовой группы. Ситуация из-за блокирования украинскими радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Блокада длится третью неделю. Убытки только Укрзализныци превысили уже 40 миллионов гривен. Теперь возникла угроза блэкаута: 30% электроэнергии Украины производится тепловыми электростанциями.

На сегодняшний день запас антрацита на Украине составляет 927 тысяч тонн. Этого хватит, максимум, на месяц. «Можно сказать, что через две недели мы столкнемся с проблемой покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме», – заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

Из-за дефицита угля веерные отключения электроэнергии коснутся, в первую очередь, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей.

Отметим, штаб блокады уже пригрозил захватить энергообеспечивающие предприятия, если правительство допустит отключения электроэнергии. В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, если блокада не будет снята, отключений не избежать: в данный момент альтернативы донбасскому углю у Украины нет, а для модернизации энергоотрасли нужны время и миллиарды.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.02.17

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