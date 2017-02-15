Украине грозит блэкаут, введено чрезвычайное положение

Публикации за 15.02.17

На Украине введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Соответствующее решение принял сегодня кабинет министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина введения режима ЧП – дефицит угля антрацитовой группы. Ситуация из-за блокирования украинскими радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Блокада длится третью неделю. Убытки только Укрзализныци превысили уже 40 миллионов гривен. Теперь возникла угроза блэкаута: 30% электроэнергии Украины производится тепловыми электростанциями.

На сегодняшний день запас антрацита на Украине составляет 927 тысяч тонн. Этого хватит, максимум, на месяц. «Можно сказать, что через две недели мы столкнемся с проблемой покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме», – заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

Из-за дефицита угля веерные отключения электроэнергии коснутся, в первую очередь, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей.

Отметим, штаб блокады уже пригрозил захватить энергообеспечивающие предприятия, если правительство допустит отключения электроэнергии. В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, если блокада не будет снята, отключений не избежать: в данный момент альтернативы донбасскому углю у Украины нет, а для модернизации энергоотрасли нужны время и миллиарды.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.02.17

«Кто такие, что здесь надо?» Ислямовских «аскеров» не боятся даже херсонские таксисты. / Нашли альтернативу: учёные придумали, как спасти речку Коккозку. / Трамп: слабак не я, а Обама – он сдал Крым. Российский эксперт: спокойно, Трамп – наш. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»