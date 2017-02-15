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Крым

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Публикации за 15.02.17

В Крыму обещают наказывать за продажу билетов на «проход к провалу»

В Крыму обещают наказывать за продажу билетов на «проход к провалу»

Доступ на территорию природных достопримечательностей Крыма в этом курортном сезоне будет свободный и бесплатный. Исключения составляют территории заповедников и национального природного парка «Тарханкутский».

Как передает корреспондент РИА , замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алла Архангельская сообщила, что все пешеходные маршруты по территориям особо охраняемых объектов в свободном доступе, и плата полагается только за экскурсионное обслуживание.

«Проход для всех будет свободным, – заверила она. – Если я захочу пройти с семьей или с товарищами – пожалуйста».

Однако на территории природных объектов плата может взиматься за оказание услуг. Так, в этом году ГАУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» обустроит пешеходные тропы и места отдыха на 5 объектах: Караларский природный парк , Сасыкский природный заказник и заказник «Плачущая скала», ландшафтно-рекреационные парки «Атлеш» и «Тихая бухта». К маю управление выставит прейскурант за услуги и их перечень, как то пользование мангалом или беседками. Все требования внести плату за проход по этим и другим природным территориям являются незаконными, и минприроды готово разбираться с самоуправством.

А вот за посещение заповедников и национальных парков можно взимать плату. Таковых в Крыму сейчас насчитывается 5: Крымский природный заповедник, Ялтинский горнолесной, Карадагский, Казантипский и Опукский заповедники, а также национальный природный парк «Тарханкутский».

Интересно, что в 2015 и 2016 годах прокуратура Крыма опротестовывала за посещение природных объектов Ялтинского заповедника.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 15.02.17

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