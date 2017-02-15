МЧС готовится к паводку в Бахчисарайском районе / Прочистить русла рек поручено местным жителям

Публикации за 15.02.17

МинЧС готовится к таянию снега в горах и, как следствие, повышению воды в крымских реках Альма, Кача и Бельбек, протекающих через Бахчисарайский район.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже определены места, где при прохождении паводков могут возникнуть заторы и чрезвычайные ситуации.

Совместно с сельскими поселениями расчищены русла Качи и Альмы от древесно-кустарниковой растительности, гидротехнические сооружения очищены от наносов гальки.

Об этом доложил на видеоконференции, которую проводил Совмин с крымскими муниципалитетами, замминистра МЧС Крыма Александр Дыгало.

Местным администрациям поручено продолжить расчистку русел рек от поваленных деревьев и бытового мусора.

В верхнем течении Качи выполнены необходимые бетонные работы и ремонт дамбы – в районе сел Машино и Предущельное (оба – на правом берегу), созданы аварийные запасы песка и щебня. Запланирован ремонт гидросооружения рядом с селом Новенькое – это уже летом.

На Бельбеке заторы, грозящие наводнением, не обнаружены.

В готовности находятся аварийные бригады – 9 человек, оснащенные четырьмя единицами техники.

Представитель Бахчисарайской администрации, участвовавший в видеоконференции, предложил начать спуски воды из Партизанского водохранилища в пустое Альминское уже сейчас: «Начнется паводок, и у нас миллион кубов воды улетит в Черное море, а на пути наделает много дел, как в 2015 году!».

Замминистра МЧС переадресовал это пожелание Госкомводхозу, его представитель с предложением согласился.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 15.02.17

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