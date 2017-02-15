Краснодарская компания пыталась монополизировать поставки щебня для Крымской ЖД

Публикации за 15.02.17

Краснодарское ООО «Черноморстройснаб», заручившись «уникальным» сертификатом на свою продукцию, в одиночку победило в конкурсе на поставку порядка 500 вагонов щебня с материка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымской железной дороге понадобилось 25 тысяч тонн щебня путевого. Был проведен конкурс на его закупку, определен победитель.

В конкурсной документации были четко определены требования к товару: щебень должен быть произведен из изверженных горных пород с полнокристаллической структурой («первичные» породы типа гранита). Поставка щебня из осадочных (вторичных) пород не допускается по технологическим причинам.

Напомним, такой щебень производится на нескольких карьерах Крыма.

Однако, в антимонопольную службу (ФАС) пожаловались те, кто к конкурсу допущен не был из-за отсутствия в пакете поданных документов – одного: сертификата соответствия или декларации соответствия предлагаемого щебня зарегистрированных именно в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта ФБУ «РСФЖТ».

Такой сертификат, как оказалось, имело только ООО «Черноморстройснаб» из Краснодара, что и предопределило его безоговорочную победу.

ФАС выяснила: ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» не является единственным аккредитованным органом по сертификации (оценке соответствия), кроме него существует множество других организаций, уполномоченных выдавать сертификаты. То есть действия Заказчика, требовавшего единственно «правильной» справки нарушают требования Закона о закупках и Закона о защите конкуренции.

Результаты конкурса предписано отменить, конкурсную документацию привести в соответствие с законом, назначить новую дату окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 15.02.17

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