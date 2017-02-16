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Крым

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Публикации за 16.02.17

Обвиняемых в подготовке теракта в Крыму вернули на полуостров

Обвиняемых в подготовке теракта в Крыму вернули на полуостров

Гражданина Украины Евгения Панова и крымчанина Андрея Захтея, обвиняемых в подготовке теракта в Крыму, этапировали обратно на полуостров. До этого оба находились в СИЗО в Лефортово.

Как уже сообщал «Новый День», 10 августа ФСБ России сообщило о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. «При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины», – заявили в пресс-службе ФСБ России.

Одним из организаторов готовящихся терактов считается житель Запорожской области Евгений Панов, 1977 года рождения, сотрудник ГУР МО Украины. Второй – Андрей Затхей – зарегистрирован в Евпатории, но по некоторым данным в последнее время жил в Подмосковье.

Во время следствия оба подозреваемых находились под арестом в Москве.

«В среду (15 февраля) поступила информация, что их этапировали в Крым», – сообщил один из адвокатов Затхея Илья Новиков, предположив, что следователи вынесли постановление о завершении предварительного расследования, и знакомиться с материалами обвиняемые будут в Крыму.

Симферополь, Лиана Макоба

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