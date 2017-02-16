Спина Фортуны: крымчанин ограбил магазин из-за игры

Публикации за 16.02.17

В Симферополе задержали грабителя, отправившегося на промысел из-за любви к азартным играм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31-летний житель Судака увлекался игровыми автоматами.

Из-за своего пристрастия он влез в большие долги: ему пришлось продать квартиру, машину, а также все личное имущество. Чтобы раздобыть денег на существование, крымчанин решился пойти на ограбление. В одном из магазинов Симферополя мужчина попросил продавца показать ему телефон стоимостью 47 тысяч рублей. Как только мобильный оказался у него в руках, злоумышленник выбежал из магазина и скрылся в неизвестном направлении.

Теперь за грабеж ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. При этом у полицейских имеется информация о причастности злоумышленника и к другим преступлениям.

Тех, кто узнал мужчину на фото и пострадал от его действий, просят позвонить по телефону 102.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.02.17

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