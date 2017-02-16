Привет, молодость: в Керченском проливе пустят старые советские суда

Публикации за 16.02.17

К началу курортного сезона между Таманью и Керчью собираются пустить тихоходные суда советской постройки вместимостью до 50 человек каждое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суда этой серии ходили и вдоль крымских берегов, от Судака до Алупки. «Константин Паустовский» и «Олег Кошевой» и сейчас, как и сорок лет назад, доставляют пассажиров с ялтинской набережной в Гурзуф.

Запустить регулярные морские пассажирские перевозки между станицей Тамань и Керчью собирается фирма с уставным капиталом 20 тыс руб, зарегистрированная в райцентре Темрюк двумя частными лицами.

В проект до начала навигации обещают вложить 50 млн руб – на реконструкцию здания морвокзала Тамани, площадки для приема пассажиров и посадки на автобусы, на удлинение причала на территории бывшего яхт-клуба «Арго». С мая по октябрь компания на трех винтажных судах планирует перевезти более 300 тыс. пассажиров.

Билет обещают сделать дешевле, чем такси от Темрюка до переправы. Основными пассажирами станут, как предполагается, туристы, а также жители населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края и прибрежных городов Крыма, которые навещают своих родственников.

Реализация проекта позволит несколько разгрузить автодороги на кубанском берегу.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 16.02.17

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