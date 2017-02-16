NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.02.17

Привет, молодость: в Керченском проливе пустят старые советские суда

Привет, молодость: в Керченском проливе пустят старые советские суда

К началу курортного сезона между Таманью и Керчью собираются пустить тихоходные суда советской постройки вместимостью до 50 человек каждое.

Как передает корреспондент РИА , суда этой серии ходили и вдоль крымских берегов, от Судака до Алупки. «Константин Паустовский» и «Олег Кошевой» и сейчас, как и сорок лет назад, доставляют пассажиров с ялтинской набережной в Гурзуф.

Запустить регулярные морские пассажирские перевозки между станицей Тамань и Керчью собирается фирма с уставным капиталом 20 тыс руб, зарегистрированная в райцентре Темрюк двумя частными лицами.

В проект до начала навигации обещают вложить 50 млн руб – на реконструкцию здания морвокзала Тамани, площадки для приема пассажиров и посадки на автобусы, на удлинение причала на территории бывшего яхт-клуба «Арго». С мая по октябрь компания на трех винтажных судах планирует перевезти более 300 тыс. пассажиров.

Билет обещают сделать дешевле, чем такси от Темрюка до переправы. Основными пассажирами станут, как предполагается, туристы, а также жители населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края и прибрежных городов Крыма, которые навещают своих родственников.

Реализация проекта позволит несколько разгрузить автодороги на кубанском берегу.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 16.02.17

Спина Фортуны: крымчанин ограбил магазин из-за игры. / Поклонская «натравила» прокуратуру на Минздрав Крыма: слишком много врачебных ошибок. / Конгресс США намерен наложить вето на снятие антироссийских санкций. «Это серьезный вопрос национальной безопасности».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter