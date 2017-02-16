В Симферополе стоимость проезда в маршрутках подорожает в 1,5 раза

Публикации за 16.02.17

Власти Симферополя заявили об очередном подорожании проезда в городских маршрутных такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прогнозируется, что стоимость вырастет не до 16, как планировалось раньше, а до 20 рублей. При этом городские чиновники отмечают, что подорожание не будет резким, а пройдет в два этапа. Сначала цена поднимется до первой отметки, а только после достигнет «пика» – 20 рублей.

Несмотря на то, что ранее в Госкомцене заявляли, что повышение стоимости перевозок не будет значительным, подражание проезда председатель городского совета Симферополя Виктор Агеев считает обоснованным: «В Крыму и в Симферополе самая низкая стоимость перевозок по всей России».

Как сообщал «Новый День», в марте в крымской столице запланировано проведение конкурса на определение перевозчиков, которые будут работать по нерегулируемому тарифу.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.02.17

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