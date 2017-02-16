В Ленинском районе Крыма ввели карантин по бешенству

Публикации за 16.02.17

В селё Семеновка Ленинского района Крыма зафиксировали случай бешенства.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», на территории села введён карантин сроком на два месяца. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов. Причиной такой меры стал труп собаки, который нашли рядом с частным домом. О том, было ли животное домашним или бродячим, не сообщается. В селе проводятся противоэпизоотические и профилактические мероприятия.

В течение двухмесячного периода из села запрещено вывозить кошек и собак и продавать домашний скот и птицу.

Напомним, что аналогичный режим действовал минувшим летом в Ленинском районе Севастополя. Тогда опасное заболевание выявили у домашнего животного.

Эксперты считают, что в Крыму, где проблема бездомных собак и кошек приобрела угрожающий характер, а число покусанных крымчан растёт с каждым днём, вероятность распространения бешенства и риск заражения людей достаточно высоки.

Симферополь, Галия Шакирова

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