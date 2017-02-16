Трифон Зарезан: болгары собираются залить Крым вином

Публикации за 16.02.17

Крымские болгары намерены масштабно отметить национальный праздник первой обрезки виноградной лозы «Трифон Зарезан». В этот день принято срезанную веточку лозы класть во флягу с вином прошлого урожая и угощать им всех желающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местом проведения праздника выбрали виноградники «Золотой Балки» под Балаклавой. По традиции торжества начнутся с молитвы святому Трифону – покровителю виноградарей и виноделов. По легенде Трифон сам был виноградарем, и в день его поминовения проводится символическая обрезка лозы. Чтобы наступивший год был для виноделов удачным, вино в этот день должно литься рекой.

Празднество пройдет 18 февраля, хотя в Болгарии Трифонов день отмечают 14 февраля. Неизменный атрибут праздника – выборы Царя вина. Этот титул присваивается самому успешному и удачливому виноделу, чтобы его качества передались всем остальным. Царь вина получает корону и гривну на шею из лозы. Крымский «Трифон Зарезан» также получит Царя вина по результатам слепой дегустации напитка домашнего производства.

Завершится мероприятие исполнением традиционного болгарского танца Хоро.

Напомним, по результатам переписи 2014 года в Крыму проживает около 2 тыс болгар.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 16.02.17

В Ленинском районе Крыма ввели карантин по бешенству. / В Крым пришли коллекторы – «дали свет» пяти фирмам, еще двое ждут разрешений. / В Симферополе стоимость проезда в маршрутках подорожает в 1,5 раза. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»