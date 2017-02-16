Завалить фальшивкой: украинцы придумали, как разорить Россию

Публикации за 16.02.17

Граждане Украины продолжают делиться с главой государства идеями, как навредить «москалям».

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», украинские граждане уже требовали от своего президента запретить строительство Керченского моста. Теперь на сайте президента Украины появилось предложение «уничтожить экономику России» с помощью фальшивых денег. Автор коварного плана предлагает изготовить подделки «на профессиональных фабриках, где печатаются деньги», а затем «скинуть» их над Донбассом и Крымом.

«После этого власти будут вынуждены блокировать людей и денежные переводы на данных территориях. В итоге Россия понесёт серьёзный ущерб и будет вынуждена перейти на новую валюту», – цитирует РИА Новости «финансового диверсанта».

Почему российские финансисты пойдут именно по этому пути, автор идеи не уточнил.

Отметим, что самую успешную финансовую операцию со вбросом фальшивых денег в экономику России провёл Наполеон в 1805-1811 годах. За несколько лет в денежной системе страны осели несколько миллиардов поддельных русских ассигнаций номиналом 100, 50, 25 рублей. Но экономика выдержала.

Симферополь, Оксана Владимирова

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