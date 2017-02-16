Крымские приставы меняют профессию – мало платят

Публикации за 16.02.17

В управлении служебных приставов по Крыму сложилась непростая кадровая ситуация. Не всех сотрудников устраивает заработная плата, что напрямую влияет на процент увольнения из ведомства.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления судебных приставов по Крыму – главного судебного пристава Крыма Юрия Чудновца, средняя зарплата пристава в республике составляет 25 тысяч рублей. Причем в эту сумму уже включены различные начисления и премиальные. Текучка в ведомстве, по оценке руководства, составляет 40%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пик увольнений пришелся на декабрь 2016 года. Чудновец утверждает, что бывшие приставы в погоне за большим заработком переходят на работу в полицию, становятся помощниками судей, а также отправляются служить в Вооруженные Силы.

Тем не менее, руководитель ведомства уверяет, что на данный момент служба приставов в Крыму «укомплектована полностью».

Чудновец отметил, что действия приставов стали вызывать меньше жалоб у крымчан. «Это говорит о том, что может быть где-то стали исполнять более правильно, может быть более грамотно стали относиться», – сказал главный пристав республики.

Реже стали и обжаловать решения ФССП в судах: из 1 тысячи поданных исков заявители выиграли всего 40.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.02.17

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