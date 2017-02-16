Крымчанка создала в Феодосии личное «царство мусора»: коммунальщики вывозят накопленный хлам КАМАЗами

Публикации за 16.02.17

В одном из близлежащих к Феодосии сел местная жительница создала на территории своего дома настоящую стихийную свалку. Ее масштабы поражают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сельчанка, страдающая психическим заболеванием, насобирала столько мусора, что теперь властям приходится вывозить весь накопленный хлам грузовыми машинами.

По словам главы администрации Феодосии Станислава Крысина, из-за скопившихся отходов мусора «в этом районе просто жить невозможно, вокруг бегают крысы». Саму ситуацию он назвал ужасной.

«Мы вывезли 12 полных КамАЗов. Сейчас мусор остался только внутри, мы просим сына этой женщины, и он выносит его на улицу. Осталось вывезти еще примерно четыре машины», – цитирует «Кафа» главу Насыпновской сельской администрации Сергея Бовтуненко.

Отметим, что «коллекционирование» мусора относят к виду расстройства, которое называется силлогоманией. Это далеко не первый случай в Крыму – ранее на соседей, склонных к замусориванию своих жилищ, жаловались и в других городах республики.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 16.02.17

Крымские приставы меняют профессию – мало платят. / Путин: НАТО провоцирует и стремится втянуть нас в конфронтацию. «Нужно налаживать диалог». / Завалить фальшивкой: украинцы придумали, как разорить Россию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»