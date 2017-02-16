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Публикации за 16.02.17

В НАТО надумали усилить присутствие в Черном море
ФОТО: glavcom.tv

В НАТО надумали усилить присутствие в Черном море

Страны НАТО усилят свое присутствие в Черном море. Данное решение приняли министры обороны стран-членов альянса.

Как передает корреспондент РИА , военно-политический блок активизирует и сбор сведений о ситуации в черноморском регионе. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что присутствия кораблей НАТО будет усилено в соответствии с международными обязательствами НАТО, включая конвенцию Монтрё. По его словам, данные меры не нацелены на усиление напряженности, а будут носить оборонительный характер.

В тоже время Столтенберг заявил, что диалог с Россией должен вестись с позиции силы, как это было во времена холодной войны. Это уже не первый «намек» на возобновление «силового диалога»: на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Мэттис также заявил, что альянс должен общаться с Россией «с позиции силы». На провокационные заявления российская сторона ответила, что к диалогу готова, а вот любые «силовые приемы» бесполезны. «Попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России – бесперспективны», – заявил Глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Симферополь, Анастасия Зук

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