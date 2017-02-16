«Свободу попугаям!» Жители Симферополя пытаются вызволить птицу из «кальянного плена»

Публикации за 16.02.17

Жители Симферополя решили вызволить попугая из одного из городских кафе, считая, что птица испытывает страдания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попугай является своеобразной «фишкой» заведения, и клетка находится в помещении, где играет громкая музыка, а посетители курят кальяны. Одна из крымчанок заметила, что попугай в такой обстановке чувствует себя крайне неуютно: «Вчера я прохожу мимо, а попугай весь скукожился, голову под крыло прячет, не двигается (время было не позднее), – написала девушка у себя в Facebook. – В зале, где стоит клетка, нет окон, то есть дневного света не бывает ни в какое время суток, как и свежего воздуха».

Предположив, что в таких условиях птица долго не протянет, девушка обратилась к владельцу заведения, и предложила ему отдать попугая «в хорошие руки». Однако тот поспешил заверить, что пернатому в кафе «хорошо» и «попугай не всегда на баре». Но идею вызволить попугая из кафе уже поддержали другие горожане. Начать решили с широкой огласки и предложили использовать в соцсетях хэштег #спастипопугая.

В результате, случаем уже заинтересовались зоозащитники. По мнению общественницы Марии Поддубной, содержания попугая в таких условиях является «издевательством» и тянет на статью уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.02.17

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