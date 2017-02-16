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Крым

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Публикации за 16.02.17

Главного тепловика Крыма лишат должности

Главного тепловика Крыма лишат должности

В Крыму уволят директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА , Хотулев будет уволен на следующей неделе. Чиновник лишится должности из-за массовых аварий на теплосетях, произошедших в ходе текущего отопительного сезона. «В ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на следующей неделе будут кадровые перестановки, сменится начальник. В данном случае необходимо выработать план действий, чтобы в осенне-зимний период мы не занимались ремонтом теплосетей», – заявил Аксенов.

Во избежание срывов, на полуострове решено начинать подготовку к отопительному сезону с 15 марта – в день окончания отопительного сезона. Соответствующее постановление разработает Служба по экологическому и технологическому надзору Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.02.17

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