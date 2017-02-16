Главного тепловика Крыма лишат должности

Публикации за 16.02.17

В Крыму уволят директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Хотулев будет уволен на следующей неделе. Чиновник лишится должности из-за массовых аварий на теплосетях, произошедших в ходе текущего отопительного сезона. «В ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на следующей неделе будут кадровые перестановки, сменится начальник. В данном случае необходимо выработать план действий, чтобы в осенне-зимний период мы не занимались ремонтом теплосетей», – заявил Аксенов.

Во избежание срывов, на полуострове решено начинать подготовку к отопительному сезону с 15 марта – в день окончания отопительного сезона. Соответствующее постановление разработает Служба по экологическому и технологическому надзору Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.02.17

«Свободу попугаям!» Жители Симферополя пытаются вызволить птицу из «кальянного плена». / В НАТО надумали усилить присутствие в Черном море. / Крымчанка создала в Феодосии личное «царство мусора»: коммунальщики вывозят накопленный хлам КАМАЗами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»