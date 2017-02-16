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Крым

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Публикации за 16.02.17

Крым стал лидером по росту просроченной кредитной задолженности в России

Крым стал лидером по росту просроченной кредитной задолженности в России

В Крыму отмечен резкий рост просроченных кредитов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОНФ, в течение 2016 года розничный кредитный портфель в России вырос на 1,3%, а просроченная задолженность сократилась на 0,6%. По состоянию на 1 января 2017 г. общий объем задолженности россиян в банках составил 10 триллионов 773,7 млрд руб., в том числе объем просроченной задолженности – 856,2 млрд руб.

Существенный прирост просроченной задолженности отмечается в Уральском федеральном округе. А лидером роста стал Крым, где показатели просрочки увеличились на 40,5%. При этом в абсолютном выражении объем «плохих» долгов на полуострове существенно ниже, чем в остальных регионах России (на 1 января 2017 года – 210 млн руб. или 233 руб. в пересчете на одно домохозяйство).

Уровень закредитованности в Крыму (отношение средней кредитной задолженности к среднегодовому доходу) составляет 3%, в Севастополе – 4%, в целом по России – 20%. При этом в Крыму на просроченные приходится 1,2% от общей суммы кредитов, в Севастополе -2,2%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.02.17

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