«Куда ты завел нас, Сусанин-герой?» Интерактивная карта пляжей Крыма вводит туристов в заблуждение

Публикации за 16.02.17

Министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий прорекламировал интерактивную карту крымских пляжей.

«Карта пляжей – графический «гид» по пляжам Крыма, который создан для того, чтобы помочь туристам заранее определиться с выбором места отдыха и сделать их пребывание на полуострове максимально комфортным, – рассказывает министр. – На сайте очень удобный поиск. Можно выбрать пляж по его названию, месту расположения, указав муниципальное образование или конкретный населенный пункт; функциональному значению: лечебный, детский и общего пользования, а также по типу грунта: песчаный, галечный, гравийный, смешанный. Для удобства отдыхающих на карте обозначается: как добраться до пляжной территории, температура воздуха и воды, есть прогноз погоды на 10 дней».

Как уже сообщал «Новый День», часть пляжей в Крыму – детские и лечебные – является закрытыми. С первыми все ясно, лечебными же называются те, которые закреплены за санаториями и базами отдыха. Статус лечебного, как выяснилось, может получить и пляж гостиницы, которая докажет, что оказывает там медицинские услуги – массаж, например.

Поэтому карта с указанием открытых пляжей, действительно, полезна – если она правдива.

Рассмотрим внимательнее пляжи Судака. Ближе к горе Алчак на карте значатся три детских пляжа – лагерей «Лесной», «Отважный» и «Чайка». Тот, кто смотрит карту, должен понять, что для других отдыхающих эти территории закрыты. На самом деле это не совсем так, потому что детей из лагерей «Отважный» и «Лесной», расположенных в горных лесах, и в лучшие годы привозили автобусами к морю на 2-3 часа, в остальное время пляжи были доступны для всех. Теперь не все эти лагеря вообще функционируют.

Зато дальше – в сторону крепости – тянутся закрытые пляжи военного санатория. На интерактивной карте они никак не обозначены – вроде бы пустая ничейная территория. Но до наступления вечера вы на нее не попадете.

То есть для данного набора пляжей информация не вполне достоверна, что может ввести в заблуждение доверчивых людей. Они, выбрав для отдыха Судак, найдут там не совсем то, на что рассчитывали.

Аналогичная ситуация на ЮБК: например, в Мисхоре пляж комплекса «Респект Холл» отмечен как общедоступный. Попасть на него, действительно, может любой. Но если вы не отдыхаете в комплексе, то за вход придется заплатить 1 тыс рублей за взрослого и 500 рублей за ребенка (цены 2016 года). Как общедоступный отмечен и пляж дома творчества «Актер», но попасть туда «со стороны» невозможно – пускают только отдыхающий в «Актере». Зато муниципальный и действительно общедоступный пляж «Русалка» на карте не обозначен.

В соседней Гаспре как общедоступный отмечен пляж «Гаспринский» (длина 140 метров), а дальше – пустое пространство вплоть до нижней станции канатной дороги. Неискушенный турист, решивший искупаться в данном месте, будет неприятно удивлен: на самом деле это закрытая территория отеля «Марат», умудрившегося оформить свой пляж как лечебный. «Левых» туда не пускают даже за деньги.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 16.02.17

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